Pavarotti 90 dall’Arena di Verona arriva su Canale 5 | quando in tv ospiti ed anticipazioni
A 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti, Canale 5 celebre il talento del grande tenore con “ Pavarotti 90 “, il grande concerto-evento tenutosi all’Arena di Verona. Una serata di grande musica condotta da Michelle Hunziker con la partecipazione di tantissimi amici, ospiti e colleghi pronti ad omaggiarlo nel novantesimo anniversario della nascita e a vent’anni dalla scomparsa. Pavarotti 90 all’Arena: quando in tv. Ci siamo: mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “ Pavarotti 90 “, il grande concerto evento in in occasione del 90° anniversario della nascita di Luciano Pavarotti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
