Pavard nel mirino dopo gli autogol | De Zerbi lo difende e lancia un messaggio all’ex Inter
Inter News 24 Pavard continua la propria striscia negativa, e De Zerbi chiede equilibrio ai suoi: le parole dell’allenatore del Marsiglia. Periodo complicato per Benjamin Pavard, protagonista in negativo nelle ultime gare del Marsiglia. L’ex difensore dell’Inter, arrivato in estate su richiesta di Roberto De Zerbi, è finito al centro delle critiche dopo due sfortunate autoreti consecutive: la prima contro lo Sporting in Champions League, la seconda pochi giorni dopo nel match di Ligue 1 con il Lens. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l’ Auxerre, De Zerbi ha però voluto difendere il suo giocatore, invitando l’ambiente a mantenere equilibrio: «Non so quante volte Pavard abbia segnato due autogol di fila in tre giorni in carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com
