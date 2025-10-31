Paura in volo aereo perde quota improvvisamente | diversi passeggeri feriti

Momenti di paura in alta quota per i passeggeri di un volo airbus A320 appartenente a una compagnia Usa, ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza dopo aver perso improvvisamente quota a metà del suo percorso. Secondo le testimonianze dei presenti, a un certo punto il velivolo avrebbe iniziato a tremare violentemente, costringendo il comandante a lanciare la richiesta immediata di emergenza alla torre di controllo più vicina. Il pilota, in collegamento con i centri di assistenza aerea, ha comunicato di aver perso momentaneamente il controllo dell'aereo, probabilmente a causa di una turbolenza improvvisa o di un guasto tecnico ai sistemi di controllo.

