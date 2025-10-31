Paura in volo aereo perde quota improvvisamente | diversi passeggeri feriti

Caffeinamagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura in alta quota per i passeggeri di un volo airbus A320 appartenente a una compagnia Usa, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza dopo aver perso improvvisamente quota a metà del suo percorso. Secondo le testimonianze dei presenti, a un certo punto il velivolo avrebbe iniziato a tremare violentemente, costringendo il comandante a lanciare la richiesta immediata di emergenza alla torre di controllo più vicina. >> “Mio fratello.”. Andrea Delogu rompe il silenzio dopo la morte di Evan, mentre arriva la decisione di Ballando con le stelle Il pilota, in collegamento con i centri di assistenza aerea, ha comunicato di aver perso momentaneamente il controllo dell’aereo, probabilmente a causa di una turbolenza improvvisa o di un guasto tecnico ai sistemi di controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

paura volo aereo perdeAereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti - Paura a bordo di un volo JetBlue costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver improvvisamente perso quota. Riporta msn.com

paura volo aereo perdeAereo perde improvvisamente quota mentre è in volo: atterraggio d’emergenza in Florida, 15 feriti - Un aereo partito da Cancún, in Messico, e diretto a Newark, nel New Jersey, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Florida, Usa, dopo un'improvvisa ... Come scrive fanpage.it

L'aereo perde quota e il pilota è costretto all'atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti - Non è chiaro cosa abbia causato il problema, si ipotizza un guasto ai comandi. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Volo Aereo Perde