Paura al Quartiere africano lancia sassi contro i passanti e ne colpisce uno alla testa

Lanciava sassi contro i passanti, uno dei quali è stato colpito alla testa. Gli agenti della polizia locale hanno bloccato un 43enne originario della Nigeria. I fatti sono accaduto nella zona del Quartiere africano, Municipio II.Secondo quanto appreso, il 43enne è andato in escandescenza al punto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

IL SILENZIO DEL QUARTIERE E LA PAURA | Riapertura caso Aurora Maniscalco, "la gente evita l'argomento" leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/30/il-caso-aurora-maniscalco-in-austria-riaperte-le-indagini-sulla-morte-della-hostess-palermitana - facebook.com Vai su Facebook

Lancia sassi contro i passanti a Roma, fermato uno straniero: sarà espulso - Momenti di paura nel quartiere Africano, a Roma, dove un uomo con un inspiegabile lancio di sassi non sono ha seminato panico ma centrato un malc ... Si legge su msn.com

Quartiere Africano, rivolta contro il degrado: «Trasformato in favela» - E tanta paura di andare in giro, soprattutto nelle ore serali, a causa della «grave e insostenibile situazione di degrado e insicurezza». Lo riporta ilmessaggero.it