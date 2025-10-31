Patto tra i Comuni dell’area Firmata la Carta etica | Fermiamo il gioco d’azzardo

Uno sforzo condiviso per riuscire nella battaglia: strappare quante più persone possibile al gioco d’azzardo patologico. Una dipendenza con numeri da capogiro, "si butta in fumo il doppio dei bilanci comunali", spiegano gli amministratori dell’Asst Melegnano-Martesana riuniti a Pioltello con i vertici di Ats Città Metropolitana per firmare la Carta etica, progetto "Tutti in gioco", un programma condiviso che abbatte i confini e trasforma questo pezzo di provincia in una sola grande città, dove il problema si affronta allo stesso modo. È il primo passo che mette in sintonia le Giunte con programmi e azioni concrete, che richiederanno "tempo e impegno da parte di tutti, dalle scuole alle famiglie, al terzo settore, alle amministrazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

