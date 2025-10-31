Patto tra i Comuni dell’area Firmata la Carta etica | Fermiamo il gioco d’azzardo

Uno sforzo condiviso per riuscire nella battaglia: strappare quante più persone possibile al gioco d’azzardo patologico. Una dipendenza con numeri da capogiro, "si butta in fumo il doppio dei bilanci comunali", spiegano gli amministratori dell’Asst Melegnano-Martesana riuniti a Pioltello con i vertici di Ats Città Metropolitana per firmare la Carta etica, progetto "Tutti in gioco", un programma condiviso che abbatte i confini e trasforma questo pezzo di provincia in una sola grande città, dove il problema si affronta allo stesso modo. È il primo passo che mette in sintonia le Giunte con programmi e azioni concrete, che richiederanno "tempo e impegno da parte di tutti, dalle scuole alle famiglie, al terzo settore, alle amministrazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto tra i Comuni dell’area. Firmata la Carta etica: "Fermiamo il gioco d’azzardo"

Contenuti che potrebbero interessarti

di Mario Ledda GLI ACCORDI TRA I COMUNI DI ARDARA, MARANELLO E FIORANO MODENESE: PATTO DI AMICIZIA CON L’IMPEGNO DEL CIRCOLO “NURAGHE” https://www.tottusinpari.it/2025/10/28/gli-accordi-tra-i-comuni-di-ardara-maranello-e-fioran - facebook.com Vai su Facebook

Patto tra i Comuni dell’area. Firmata la Carta etica: "Fermiamo il gioco d’azzardo" - La sindaca: "Presa di posizione che tocca da vicino la vita di migliaia di cittadini". Riporta ilgiorno.it

Sicurezza e restyling: pronto un patto tra Regione e i comuni di Cattolica, Argenta e Vetto - Prevenire il conflitto sociale, migliorare l’illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Da chiamamicitta.it