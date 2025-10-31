Pattinaggio di figura Skate Canada 2025 | Gutmann e Memola rappresentano l’Italia nella terza tappa del Grand Prix
Dal 31 ottobre al 2 novembre a Saskatoon va in scena la terza tappa dell'ISU Grand Prix: in pista per l'Italia Nikolaj Memola e Lara Naki Gutmann. Prosegue il cammino del Grand Prix ISU di pattinaggio di figura 2025 con la terza tappa stagionale, lo Skate Canada, in programma da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre a Saskatoon, nel Saskatchewan, cuore del Canada.
