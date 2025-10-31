Pattinaggio di Figura Skate Canada 2025 | due i pattinatori italiani impegnati in gara

Fra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre si disputerà la terza tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. L’appuntamento sarà Skate Canada, ospitato in questo 2025 dalla città di Saskatoon, situata nel Saskatchewan, nel cuore del Paese nordamericano. Il movimento italiano – reduce dai convincenti risultati della Cup of China, nella quale Daniel Grassl si è attestato secondo posto nel settore maschile e la coppia d’artistico Sara ContiNiccolò Macii ha a sua volta conseguito la piazza d’onore – parteciperà all’evento con due atleti. Nikolaj Memola (Fiamme Oro) sarà impegnato nell’artistico maschile, mentre Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) gareggerà nell’ambito femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it