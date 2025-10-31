Patente di guida dal 1° novembre scattano gli aumenti | costi e regole

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allarme è scattato già da qualche settimana, e con la data che si avvicina cresce anche la preoccupazione sui nuovi costi della patente B. Ma qual è la situazione?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

patente di guida dal 1176 novembre scattano gli aumenti costi e regole

© Gazzetta.it - Patente di guida, dal 1° novembre scattano gli aumenti: costi e regole

Altri contenuti sullo stesso argomento

patente guida 1176 novembrePatente di guida: dal 1° novembre cambiano le regole e i costi per conseguirla - Aumenta il costo della patente B: il rincaro è dovuto non solo ai nuovi compensi per gli esaminatori, ma anche all'aumento delle ore di guida obbligatorie. Da money.it

patente guida 1176 novembreEsame patente più difficile e costoso: cosa cambia dal 1° novembre - Novità in arrivo per chi vuole prendere la patente: costi in salita, più ore di guida richieste e un esame più rigido. Secondo finanza.com

patente guida 1176 novembrePatente di guida più cara, dal 1° novembre scattano gli aumenti: quanto costerà e cosa cambia - Dal 1° novembre 2025 cambia il costo per ottenere la patente di guida: la categoria B costerà infatti almeno 20 euro in più rispetto a oggi ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Patente Guida 1176 Novembre