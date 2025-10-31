Inter News 24 Pastore, noto giornalista sportivo, ha elogiato il giovane croato dell’Inter dopo il gol alla Fiorentina: «Ogni volta un protagonista diverso». Durante la trasmissione L’ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la grande prestazione di Petar Sucic, autore di un gol spettacolare nella vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Un gesto tecnico che ha impressionato anche gli addetti ai lavori, confermando il talento del centrocampista croato classe 2003. «Giocata magnifica di Sucic, ogni volta il protagonista dell’Inter cambia. Ora è il turno di Sucic, credo che l’infortunio di Mkhitaryan gli apra per 6-7 partite le porte della squadra titolare», ha dichiarato Pastore, sottolineando come il giovane stia sfruttando al meglio l’occasione concessa da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore incantato dal croato: «Sucic si mangia San Siro con quel tocco balcanico. Più Kovacic che Brozovic»