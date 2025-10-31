La presidenza di turno danese ha ritirato la proposta di accelerare le discussioni sul regolamento del Chat Control all’interno dell’Unione Europea dopo i distinguo del governo tedesco e l’emersione di forti criticità sul rischio della sorveglianza di massa. Proposto nel 2022 dall’allora Commissaria Europea per gli affari interni Ylva Johansson, svedese, il Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori è stato messo dal governo danese di Mette Frederiksen al centro dell’agenda politica per il suo semestre europeo nella seconda metà del 2025 (i presidenti di turno del Consiglio Ue hanno la facoltà di accelerare determinate discussioni) e avrebbe dovuto essere votato dal Parlamento europeo a dicembre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Passo indietro della Danimarca, l'Ue ferma il Chat Control