Passi avanti per il nuovo Polo pediatrico aggiudicata la gara | Dopo 14 anni guardiamo al futuro
Il progetto per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di eccellenza di Palermo compie un passo avanti decisivo. Dopo il fermo dovuto al fallimento della precedente impresa appaltatrice, l’opera entra finalmente nella fase operativa con l’aggiudicazione dei lavori da parte di Invitalia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
