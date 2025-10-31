Passaggio di testimone Porro saluta e Rita Cucchiara assume la guida di Unimore

Unimore ha vissuto oggi la tradizionale cerimonia di passaggio di consegne, che chiude sei anni di guida dell’Ateneo da parte del professor Carlo Adolfo Porro e apre il nuovo mandato della professoressa Rita Cucchiara, ordinaria di Sistemi di elaborazione delle informazioni al Dipartimento di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

