Pasolini Sguardi d’archivio
Dal 3 novembre a Spazio5: fotografie dagli archivi di Carlo Riccardi, Marcello Geppetti, Piero Ravagli, Vittorio La Verde, Mimmo Cattarinich, Ezio Vitale e Mario Bucciarelli Dal 3 novembre, Spazio5 ospita la mostra , un percorso essenziale e privo di retorica che r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Dal 3 novembre, Spazio5 a Roma ospita la mostra ''Pasolini. Sguardi d’archivio'', un percorso essenziale e privo di retorica che restituisce Pier Paolo Pasolini attraverso i fatti: i set, le piazze, i festival, i processi, gli amici, la città. L’esposizione è realizzata da Id - facebook.com Vai su Facebook
Pasolini. Sguardi d’archivio: Roma riscopre il poeta attraverso le fotografie - Una mostra a Roma racconta Pasolini attraverso le fotografie d’archivio: immagini inedite e memoria di un intellettuale vivo. Da msn.com