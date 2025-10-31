Pasolini la morte a Ostia ancora avvolta dal mistero
Sono passati 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, avvolta ancora oggi nel mistero. Una verità giudiziaria da un lato e dall’altro quella storica legata ai fatti, mai accertati fino in fondo. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 l’intellettuale venne ucciso all’Idroscalo di Ostia all’età di 53 anni. All’epoca era una delle figure più note e discusse della cultura italiana del dopoguerra. Intellettuale libero e giornalista, poeta, romanziere, scrittore e regista, divideva l’opinione pubblica e politica con le sue opere e le sue idee e per alcuni film che aveva realizzato. Per la sua vita privata (era omosessuale dichiarato), creava spesso scandalo, mentre oggi i suoi scritti e le sue idee sono state rivalutate e considerate ‘profetiche’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
