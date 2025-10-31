Partorisce in casa e lascia il figlio vicino ai cassonetti | il neonato salvato da un passante

Una donna di 31 anni ha partorito in casa e ha poi abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell'immondizia. Il fatto è accaduto alla periferia di Cesena. A salvare il bimbo e a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che ha chiamato i soccorsi. Il piccolo ricoverato per ipotermia, la 31enne trovata in stato di shock e a rischio emorragia. Aperta un'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Angelika 29 anni, alla 39esima settimana di gestazione era andata in ospedale per le forti contrazioni ma i medici l'hanno rimandata a casa. Lei partorisce in bagno e fa scattare la denuncia. L'intera storia oggi sul quotidiano La Sicilia. Leggi i dettagli nel link a - facebook.com Vai su Facebook

