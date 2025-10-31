Partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre del bimbo, affetta da ritardi cognitivi, è ricoverata nel reparto di Ostetricia e piantonata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

