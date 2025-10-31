Partorisce in casa e abbandona il figlio neonato accanto ai cassonetti il bambino salvato da un passante

Dramma alla periferia di Cesena. Una donna di 31 anni, affetta da ritardo cognitivo, ha partorito in casa e poi ha abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell?immondizia. A. 🔗 Leggi su Leggo.it

