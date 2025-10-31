Partono i lavori di potatura e messa in sicurezza di un centinaio di alberi di alto fusto a Chieti Scalo priorità alle scuole

Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di potatura e messa in sicurezza di circa un centinaio di alberi di alto fusto nella zona di Chieti Scalo, con priorità alle aree scolastiche e sulle strade.“Cominceremo dalle scuole – spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – per garantire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

