Partono i lavori al nido Posti in aumento del 10%

Dopo la scuola dell’infanzia Camerini Tassinari, ora è la volta del nido Arcobaleno. A Castel Bolognese sono partiti i lavori di riqualificazione dell’edificio. In questi giorni il cantiere è entrato nella fase esecutiva: dopo l’accantieramento sono in corso le verifiche tecniche, lo spostamento degli impianti interferenti con i lavori e le demolizioni interne. L’avvio dei lavori arriva a completamento di un percorso di programmazione che ha visto, lo scorso 15 settembre, la riapertura della scuola materna Camerini Tassinari e lo spostamento temporaneo delle sezioni del nido nei plessi Bassi e Camerini Tassinari, così da consentire l’avvio dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

