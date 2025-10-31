Partiti i lavori del nuovo municipio Stanziati oltre 3,4 milioni
"Questa prima pietra è il segno della volontà di ripartenza. Un gesto dal grande valore simbolico perché la casa comunale è la casa di tutti i pievetorinesi. Sarà una costruzione solida, sostenibile, trasparente, come deve essere ogni istituzione pubblica". Queste parole del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci ieri, nel nono anniversario del sisma, hanno accompagnato l’avvio dei lavori del nuovo municipio, alla presenza delle autorità, di diversi colleghi del territorio e dei cittadini. La nuova sede sarà strutturata su quattro piani per una superficie complessiva di oltre mille metri quadrati e ospiterà gli uffici amministrativi, la sala consiliare, la polizia locale, i servizi sociali e, con un accesso dedicato, anche la guardia medica con ambulatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
