Partiamo da Qui cresce a Torregrotta | Martina Previti alla guida del circolo locale

Messinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento politico Partiamo da Qui, guidato dal presidente Ninni Petrella, annuncia la designazione di Martina Previti come nuova responsabile del circolo territoriale di Torregrotta. L’ufficializzazione dell’incarico avverrà nei prossimi giorni nel corso di un evento pubblico.Consigliera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

