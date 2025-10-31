Partecipano a uno sciopero | azienda licenzia 20 lavoratrici sabato il presidio

È arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre, in Filcams Cgil la lettera con la quale la ditta Aurora Ambiente srl, società che opera in appalto all'interno dell'albergo Novotel, annuncia il licenziamento collettivo per 20 addette alle pulizie impiegate presso il noto albergo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

