Parte l' assalto alla riforma della giustizia | ecco chi guida il Comitato del No

È partita ufficialmente la lunghissima campagna referendaria in vista del quesito popolare confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia che si terrà nella primavera del 2026. La macchina burocratica (e anche elettorale) si è messa in moto e, tra i primi a muoversi in maniera ferma, sono coloro che si oppongono strenuamente alla separazione delle carriere. Ecco quindi l'annuncio che il Comitato per il no al referendum sulla giustizia sarà presieduto da Enrico Grosso. Avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino, a lui sarà demandato il compito di rappresentare, almeno in veste onoraria, il comitato che si propone di far bocciare, dagli elettori, la riforma della giustizia che è stata appena approvata in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parte l'assalto alla riforma della giustizia: ecco chi guida il Comitato del "No"

