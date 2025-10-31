Parte la ' Locomotiva dei Sapori' il tour della Cna Foggia per promuovere il meglio dell' agroalimentare e dell' artigianato locale

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficialmente partita ‘La Locomotiva dei Sapori’, la nuova iniziativa promossa da Cna Foggia che riunisce le imprese del comparto agroalimentare e dell’artigianato artistico della provincia, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e creare nuove opportunità di mercato. Il progetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

