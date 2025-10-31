Parma notte di follia in via Chiesi | 29enne aggredisce la ex e si scaglia contro gli agenti poi l’arresto
Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia a Parma per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Così lo stadio Olimpico – prima dell'inizio di Roma-Parma – ha ricordato Beatrice Bellucci, la ventenne romana morta sabato notte a seguito di un violento schianto in via Cristoforo Colombo, per il quale la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale - facebook.com Vai su Facebook
Parma, notte di follia in via Chiesi: 29enne aggredisce la ex e si scaglia contro gli agenti, poi l’arresto - Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia a Parma per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la ex compagna. Segnala virgilio.it
Parma, molotov nella notte contro un laboratorio di pasticceria - Indaga la Squadra mobile della Polizia, a terra le impronte che potrebbero appartenere agli autori del gesto ... corrieredibologna.corriere.it scrive