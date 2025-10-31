Parma inni e cori fascisti in sede FdI
10.55 Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini,cantati all'interno e davanti alla sede di Fratelli d'Italia in Borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata anche dai giovani militanti di Gioventù nazionale. E' quanto si vede in un video che circola in rete e sui social, pubblicato anche dal gruppo cittadino dei Giovani Democratici. "In accordo con i vertici nazionali,s'è proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Parma, per incompatibilità politica", annuncia Gioventù Nazionale in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
