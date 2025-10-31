Parma il Pd insorge contro i cori fascisti nella sede di FdI | Meloni fa finta di nulla anche stavolta?
Al coro di sdegno si è poi unito anche il leader di Avs, Angelo Bonelli, che ha voluto ricordare come Giorgia Meloni quotidianamente impartisca lezioni di morale alle opposizioni, arrivando anche a sostenere che siano peggiori di Hamas. "Ma quando nella sede del suo partito, a Parma, si cantano cori fascisti, si inneggia al Duce, la Presidente improvvisamente tace", ha tuonato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
