Parma FdI contro l’ipocrisia dem | no a strumentalizzazioni da chi tollera estremismi Da noi chi sbaglia paga a sinistra non so
La vicenda della sezione di Gioventù Nazionale a Parma, subito commissariata dal partito, diventa il pretesto per un attacco frontale dell’ipocrisia della sinistra. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli da FdI tuonano: tolleranza zero per nostalgismi e violenza. Ma la sinistra usi la stessa severità sui suoi ragazzi che inneggiano alle Br o impediscono il dissenso negli atenei. La solerzia e l’immediata auto-sanzione operata dai vertici di Fratelli d’Italia sulla vicenda della sezione di Gioventù Nazionale di Parma, commissariata ancor prima che il video divenisse virale, non è bastata a placare la consueta ondata di strumentalizzazione politica che si leva da sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
