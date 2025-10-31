Parma cresce la cassa integrazione | +10% rispetto al 2024
“Nei primi 9 mesi del 2025 45 milioni di ore di Cassa Integrazione in regione, col 10% in più anche a Parma e provincia (+11,4% sul 2024, +71,2% sul 2023). Crescono aziende in crisi (CIGS +37,6% sul 2024, +142,6% sul 2023), cala la produzione industriale.L’Inps ha recentemente pubblicato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
