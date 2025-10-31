Parma cori fascisti nella sede FdI | Duce Duce Schlein | Meloni tace anche stavolta? Fratelli d' Italia | niente lezioni
Il video, diffuso sui social risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo scandalo dei cori a Parma? Giubilei ricorda al Pd una cosetta... - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, scoppia la polemica - X Vai su X
Cori fascisti nella sede Fdi di Parma. Il Pd insorge - Un video diventato virale immortala i giovani del partito inneggiare al Duce e alle camicie nere. Segnala avvenire.it
Cori fascisti a Parma, il Pd: “Meloni prenda le distanze”. Presidio di protesta davanti alla sede di Fdi - Quei cori inneggianti al Duce nella sede di un partito di governo è un episodio che non può essere sottostimato: questo ritengono la sinistra e l'area ... Da ilfattoquotidiano.it
Fdi, cori fascisti nella sede di Parma. Esplode la polemica, furia del Pd: "Meloni condanni". Il video - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento ... Secondo affaritaliani.it