Parma cori fascisti nella sede FdI | Duce Duce Schlein | Meloni tace anche stavolta? Fratelli d' Italia | niente lezioni

Xml2.corriere.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video, diffuso sui social risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

parma cori fascisti nella sede fdi duce duce schlein meloni tace anche stavolta fratelli d italia niente lezioni

© Xml2.corriere.it - Parma, cori fascisti nella sede FdI: «Duce, Duce». Schlein: Meloni tace anche stavolta? Fratelli d'Italia: niente lezioni

News recenti che potrebbero piacerti

parma cori fascisti sedeCori fascisti nella sede Fdi di Parma. Il Pd insorge - Un video diventato virale immortala i giovani del partito inneggiare al Duce e alle camicie nere. Segnala avvenire.it

parma cori fascisti sedeCori fascisti a Parma, il Pd: “Meloni prenda le distanze”. Presidio di protesta davanti alla sede di Fdi - Quei cori inneggianti al Duce nella sede di un partito di governo è un episodio che non può essere sottostimato: questo ritengono la sinistra e l'area ... Da ilfattoquotidiano.it

parma cori fascisti sedeFdi, cori fascisti nella sede di Parma. Esplode la polemica, furia del Pd: "Meloni condanni". Il video - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Cori Fascisti Sede