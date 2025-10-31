Un video, che sta facendo il giro del web, mostra un gruppo di giovani che intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, utilizzata anche da Gioventù Nazionale. Le immagini, che stanno generando forti polemiche, risalirebbero alla sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Immediata la reazione del sindaco Michele Guerra, che parla di “squallida propaganda”, e del Partito democratico che chiede l’intervento di Meloni. Lo stesso coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato “in accordo con i vertici nazionali del movimento” il “commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica”, precisando che “si procederà quanto prima alla nomina di un commissario”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo