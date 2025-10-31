Parma cori fascisti nella sede di Fratelli d' Italia | Camicia nera trionferà Il Pd | Ora Meloni condanni l' episodio
Il video, diffuso sui social risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, commissariata federazione provinciale di Gioventù Nazionale - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, ... Lo riporta ilmessaggero.it
