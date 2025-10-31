Parma cori fascisti nella sede di FdI | le immagini del presidio antifascista
Un presidio antifascista si è radunato in borgo del Parmigianino, a Parma, dove c’è la sede di Fratelli d’Italia. Di fronte alla struttura si sono disposte le forze dell’ordine. In sede sono presenti Priamo Bocchi, consigliere comunale di FdI, e la deputata di FdI Gaetana Russo. Al momento, il presidio è fermo all’inizio di borgo del Parmigianino, dov’è stato autorizzato, e non è previsto che transitino da qui. “Siamo tutti antifascisti” e “Bella ciao” sono i cori urlati dai partecipanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
