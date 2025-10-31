Parma cori fascisti nella sede di FdI | la procura apre un fascicolo
La procura di Parma ha avviato accertamenti in merito all’episodio dei cori di stampo fascista nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. Il procuratore capo Alfonso D’Avino ha precisato all’ Ansa che «si tratta di un modello 45, non c’è ancora un reato ipotizzato», chiarendo che l’indagine si trova «ancora nella fase esplorativa sulla base delle notizie apprese dalla stampa». L’inchiesta è affidata alla Digos della questura di Parma, che dovrà stabilire la veridicità dei fatti e valutare «se il fatto sia vero e accertare se possa trasformarsi in una notizia di reato». Al momento, non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, scoppia la polemica - X Vai su X
Cori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Da quotidiano.net
Cori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Lo riporta adnkronos.com
Fdi, cori fascisti nella sede di Parma. Esplode la polemica, furia del Pd: "Meloni condanni". Il video - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento ... Lo riporta affaritaliani.it