La procura di Parma ha avviato accertamenti in merito all’episodio dei cori di stampo fascista nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. Il procuratore capo Alfonso D’Avino ha precisato all’ Ansa che «si tratta di un modello 45, non c’è ancora un reato ipotizzato», chiarendo che l’indagine si trova «ancora nella fase esplorativa sulla base delle notizie apprese dalla stampa». L’inchiesta è affidata alla Digos della questura di Parma, che dovrà stabilire la veridicità dei fatti e valutare «se il fatto sia vero e accertare se possa trasformarsi in una notizia di reato». Al momento, non risultano iscrizioni nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Parma, cori fascisti nella sede di FdI: la procura apre un fascicolo