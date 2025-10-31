Parma cori fascisti e inni al Duce nella sede giovanile di Fratelli d' Italia | è polemica | Donzelli | Sezione già commissariata da noi chi sbaglia paga

31 ott 2025

L'accaduto è stato ripreso in un video la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Commissariata la sezione parmigiana di Gioventù Nazionale. Il Pd: "Meloni condanni senza esitazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede giovanile di Fratelli d'Italia: è polemica | Donzelli: "Sezione già commissariata, da noi chi sbaglia paga"

