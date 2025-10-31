Cori fascisti inneggianti a Benito Mussolini, cantati all’interno e davanti alla sede di Fratelli d’Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, utilizzata anche dai giovani militanti di Gioventù nazionale. È quanto si vede in un video, che circola in rete e sui social, pubblicato anche dal gruppo cittadino dei Giovani Democratici. Le immagini mostrano alcune persone cantare “Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà, se non trionfa sarà bordello col manganello e le bombe a man”. Segue l’inno “Duce, Duce, Duce”. Sindaco di Parma: “La città non accetterà mai questa squallida propaganda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma, cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia. Sindaco: “Non accetteremo questa squallida propaganda”