Parma cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d' Italia | è polemica
L'accaduto è stato ripreso in un video la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Commissariata la sezione parmigiana di Gioventù Nazionale. Il Pd: "Meloni condanni senza esitazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
