Parma-Bologna | le modifiche alla viabilità

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di Parma-Bologna in programma il 2 novembre alle 18, sono in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità. Domenica 2 Novembre 2025:dalle ore 00:00 alle ore 24:00 eo comunque fino a cessate esigenze:Parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del TaglioIstituzione del divieto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia - PARMA (ITALPRESS) – Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l’avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Bologna Modifiche Viabilit224