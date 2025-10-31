Parigi Sinner batte Shelton 6-3 6-3 e approda in semifinale
AGI - Jannik Sinner approda alle semifinali dei Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. Il numero due del mondo, che punta a scalzare lo spagnolo Carlos Alcaraz attualmente al vertice della classifica mondiale, ha avuto gioco facile dello statunitense Ben Shelton, settimo nel ranking, battendolo 6-3 6-3. L'altoatesino ha fornito una prestazione solida e aggressiva nei momenti cruciali del match, anche se all'inizio aveva dato l'impressione di accusare un po' di fatica negli scambi prolungati di gioco. 🔗 Leggi su Agi.it
