Parigi Sinner batte Shelton 6-3 6-3 e approda in semifinale

Agi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Jannik Sinner approda alle semifinali dei Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. Il numero due del mondo, che punta a scalzare lo spagnolo Carlos Alcaraz attualmente al vertice della classifica mondiale, ha avuto gioco facile dello statunitense Ben Shelton, settimo nel ranking, battendolo 6-3 6-3. L'altoatesino ha fornito una prestazione solida e aggressiva nei momenti cruciali del match, anche se all'inizio aveva dato l'impressione di accusare un po' di fatica negli scambi prolungati di gioco. 🔗 Leggi su Agi.it

parigi sinner batte shelton 6 3 6 3 e approda in semifinale

© Agi.it - Parigi, Sinner batte Shelton 6-3 6-3 e approda in semifinale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner-Shelton, diretta Atp Parigi: i quarti di finale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro affronta il tennista statunitense per l'accesso in semifinale nell'ultimo torneo 1000 della stagione. Scrive tuttosport.com

parigi sinner batte sheltonAtp Parigi, Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton. LIVE - L’azzurro gioca i quarti del Masters 1000 parigino per la prima volta in carriera e sfida lo statunitense Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in ... Secondo tg24.sky.it

parigi sinner batte sheltonSinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Sinner Batte Shelton