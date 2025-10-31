Parigi oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l'americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. In caso di successo in questo torneo, Sinner . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

parigi oggi sinner sheltonSinner-Shelton oggi in TV, quarti ATP Parigi: dove vederla, orario, il giallo sull’infortunio di Jannik - Ecco dove e quando seguire l’attesissimo match che si terrà oggi – venerdì 31 ottobre – per i quarti del Masters 1000 con protagonista il campione altoatesino. Lo riporta libero.it

parigi oggi sinner sheltonDiretta Sinner-Shelton, quarti di finale Atp a Parigi: segui la partita di tennis live - Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense per un posto in semifinale nel Masters 1000 francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

parigi oggi sinner sheltonSu che canale vedere in tv Sinner-Shelton oggi, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming - Dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs e l'argentino Francisco Cerundolo, il numero 2 al mondo Jannik Sinner torna in campo oggi per la terza ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi Oggi Sinner Shelton