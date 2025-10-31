Parcometri strisce blu | da lunedì scatta l’obbligo di inserire la targa

Imola, 31 ottobre 2025 – Scatterà lunedì 3 novembre, su tutti i parcometri della città, l’inserimento obbligatorio del numero di targa per il pagamento dei parcheggi stradali sulle strisce blu. Il provvedimento era stato annunciato nelle scorse settimane dal Comune nell’ambito di una serie di modifiche al piano sosta. imola parcheggi in centro storico Come completare la procedura. Per completare la procedura, bisognerà abilitare il parcometro al pagamento digitando la targa utilizzando apposito tastierino alfanumerico posizionato di fianco ai pulsanti. A quel punto ci sarà da premere il tasto verde, inserire le monete o selezionare il pagamento con carte premendo il tasto blu e seguire le consuete istruzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

