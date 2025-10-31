Parco eolico il presidente della Provincia prende posizione | Progetto non idoneo per il territorio
“Un progetto non idoneo per il territorio con troppe carenze documentali, eccessivi impatti ambientali, paesaggistici e viabilistici e, soprattutto, un progetto non condiviso con i cittadini e le istituzioni locali”. Contiene tutti questi rilievi il documento che la Provincia di Parma ha inviato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
