Parcheggio gratuito alla Caserma Mezzacapo nei pomeriggi feriali dal 3 Novembre

Tarantini Time Quotidiano A partire dal prossimo 3 Novembre, viene estesa dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 22.30, la possibilità per i cittadini di parcheggiare gratuitamente nell’ampio piazzale della Caserma Mezzacapo (con ingresso da Via Principe Amedeo), che ospita 200 posti auto. Nelle giornate del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre, resta invariata la fascia oraria 15.30 – 21.30 per la sosta gratuita. Un’iniziativa fortemente voluta da Comune di Taranto e Kyma Mobilità, realizzata grazie alla continua e positiva collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l’area. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

