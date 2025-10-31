Parcheggiatore abusivo chiede 10 euro davanti all’ospedale Santobono | arrestato dopo le minacce

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta assurda davanti all’ospedale. Prima di poter riabbracciare il nipotino appena uscito dalla Terapia Intensiva del Santobono, due anziani si sono trovati davanti a una richiesta inaccettabile: pagare dieci euro al parcheggiatore abusivo di turno. L’uomo aveva deciso di gestire abusivamente quel tratto di strada, imponendo a chiunque parcheggiasse, anche a chi si recava nell’ospedale pediatrico napoletano, una “tariffa fissa” di dieci euro. La lite e le minacce. Erano circa le 17 di martedì 30 ottobre, quando i due anziani hanno parcheggiato regolarmente sulle strisce blu nei pressi dell’ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Parcheggiatore abusivo chiede 10 euro davanti all’ospedale Santobono: arrestato dopo le minacce

