Parcheggia davanti a un cancello per portare il figlio a scuola poi insulta e minaccia i vigili

Ha parcheggiato davanti a un passo carraio per portare il figlio a scuola. Quando i “ghisa” gli hanno detto di spostare l’auto è nato una vera e propria discussione. Per lui 32enne italiano è scattata una denuncia. È successo nei giorni scorsi davanti a una scuola di Abbiategrasso, hinterland. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

