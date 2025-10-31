Paradosso Juventus | per il nuovo ds in pole Ottolini appena scaricato dal Genoa ultimo in classifica
Cacciato dal Genoa ultimo in classifica, per Marco Ottolini si aprono le porte della Juventus. Sembra paradossale, ma è quanto si sta concretizzando: il direttore sportivo della squadra che oggi in Serie A ha raccolto tre punti in nove giornate sarà il nuovo ds del club bianconero. Dopo la separazione ufficiale con il Genoa – con la nota uscita nella mattinata del 31 ottobre – adesso Ottolini è pronto a trasferirsi a Torino. Il direttore generale Damien Comolli parlava di una decisione in tempi brevi (“stiamo restringendo il campo”), ma pare che si sia arrivati a una scelta. Per Ottolini si tratterebbe di un ritorno in bianconero: ha già lavorato alla Juventus dal 2018 al 2022, come osservatore accanto a Claudio Chiellini (fratello di Giorgio), occupandosi dei calciatori in prestito e dei rapporti con le società inserite nel progetto Club 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vlahovic protagonista in Juventus-Udinese: un segnale forte che suona come un paradosso - facebook.com Vai su Facebook
Paradosso in attacco per la $Juventus L’analisi completa - X Vai su X
Nuovo Ds? Ecco l’anticipazione e pure il metodo di lavoro! - Possibile, probabile, lo avevamo anticipato esattamente un mese fa e ci eravamo anche sbilanciati sul medoto del nuovo Ds. Secondo tuttojuve.com
Nuovo Ds Juventus, c’è un testa a testa: il piano in vista di gennaio - La Juventus è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo e, secondo quanto riportato ... Si legge su fantamaster.it
Tuttosport - Nuovo ds Juventus, la ricerca affidata a una società di "head hunting" - Si inizia ad avvicincare il mercato di gennaio ma è ancora incerto chi sarà a gestirlo in casa Juventus. ilbianconero.com scrive