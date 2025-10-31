Paperdi Juvecaserta subito in campo | c' è la sfida alla neopromossa Quarrata
Il ritmo incessante di questa prima fase del campionato di serie B nazionale, in questo momento, non è certo un alleato della Paperdi Juvecaserta, condizionata dall’assenza di alcuni elementi chiave del roster bianconero. Lo staff medico e fisioterapico è impegnato al massimo per cercare di. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
La prima sconfitta dopo 8 giornate. Qui la cronaca della partita https://juvecaserta2021.it/2025/10/30/emergenza-e-stanchezza-fermano-la-paperdi-vittoria-di-misura-per-la-luiss-roma/ Sempre #FORZAJC - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Paperdi Caserta torna in campo dopo 48 ore contro Quarrata - Il ritmo incessante di questa prima fase del campionato di serie B nazionale, in questo momento, non è certo un alleato della Paperdi Juvecaserta, condizionata dall’assenza di ... Segnala pianetabasket.com
La JuveCaserta torna in campo per restare in vetta: mercoledì big match con la Luiss” - Infrasettimanale d’inizio stagione da crocevia per la JuveCaserta CASERTA (Giuseppe Carusone) – Archiviato il turno di riposo, durante il quale la JuveCaserta si è allenata ed è stata spettatrice inte ... Segnala casertace.net
Serie B - Paperdi Juvecaserta 2021 domain in campo contro l’Adamant Ferrara - La Paperdi Juvecaserta 2021 torna in campo domani, domenica 12 ottobre, per affrontare, in trasferta, l’Adamant Ferrara nella quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild ... Scrive pianetabasket.com