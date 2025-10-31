Papa | valorizzare il lavoro degli insegnanti

“Il lavoro degli insegnanti è un impegno umano che arricchisce e che deve essere adeguatamente valorizzato”. Lo ha sottolineato Papa Leone incontrando 15mila tra docenti e studenti giunti a Roma per celebrare il Giubileo. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa: valorizzare il lavoro degli insegnanti

