Papà Sempio nei guai | indagato per corruzione
«Reati commessi in Pavia nel febbraio 2017»: è netta la Procura della Repubblica di Brescia nell'individuare luogo e data della corruzione che ha inquinato le indagini sul delitto di Garlasco. Da ieri, dopo settimane di interrogativi e di polemiche, arriva la svolta: a essere indagato per corruzione è Giuseppe Sempio, padre di Andrea, il nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara Poggi. È stato lui, dice l'accusa, a corrompere Mario Venditti, capo della Procura di Pavia quando la prima indagine su Sempio venne rapidamente archiviata. Il capo d'accusa non indica cifre precise, ma è chiaro che tutto nasce dall'appunto trovato a casa di papà Sempio: «Venditti gip archivia per 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Adesso Lovati ha bisogno di un avvocato, il legale di Sempio e la frase scappata sull’ex difensore di Stasi su Garlasco: altri guai dopo Fabrizio Corona - X Vai su X
Il legale di Sempio nei guai, l'Ordine valuta sanzioni. Lovati: "Tradito da Corona, a furia bere non so cosa ho detto". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la madre di Andrea Sempio nei guai: «Querelata dall'avvocato dei Poggi». Il padre attacca: «Siamo perseguitati» - L'ultimo ad accedere a sorpresa un faro su Andrea Sempio è Roberto Freddi, che faceva parte del gruppo di ... Lo riporta corriereadriatico.it
Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati indagato per diffamazione. Il legale di Sempio querelato dallo studio Giarda che difese Stasi - L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Secondo ilfattoquotidiano.it
Caso Garlasco, l’avvocato Lovati indagato per diffamazione: querelato dallo studio Giarda. “Mi difenderò da solo” - Il legale protagonista di più affermazioni bizzarre sul caso Garlasco è stato denunciato dallo studio Giarda, gli avvocati Enrico e Fabio che insieme al padre, il compianto professore Angelo Giarda, ... Secondo ilgiorno.it