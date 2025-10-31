«Reati commessi in Pavia nel febbraio 2017»: è netta la Procura della Repubblica di Brescia nell'individuare luogo e data della corruzione che ha inquinato le indagini sul delitto di Garlasco. Da ieri, dopo settimane di interrogativi e di polemiche, arriva la svolta: a essere indagato per corruzione è Giuseppe Sempio, padre di Andrea, il nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara Poggi. È stato lui, dice l'accusa, a corrompere Mario Venditti, capo della Procura di Pavia quando la prima indagine su Sempio venne rapidamente archiviata. Il capo d'accusa non indica cifre precise, ma è chiaro che tutto nasce dall'appunto trovato a casa di papà Sempio: «Venditti gip archivia per 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Papà Sempio nei guai: indagato per corruzione