Papa Leone XIV alle università cattoliche | Formare menti critiche e cittadini impegnati nel bene comune

Nel giorno dedicato al Giubileo del mondo educativo, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i membri della Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. L’incontro ha offerto al Pontefice l’occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni accademiche cattoliche e sulle loro responsabilità nel contesto attuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

